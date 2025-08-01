ПСБ Private Banking предложил состоятельным клиентам новый пакет услуг «ПСБ | Элемент». Он сочетает в себе финансовые инструменты и привилегии, эксклюзивный сервис и страхование в путешествиях. В пакете услуг банковские карты и платежные инструменты на базе национальной платежной системы «Мир» c оригинальным дизайном. Клиент может оформить несколько карт на себя и членов семьи, а также доверенных лиц. По любой карте доступны увеличенные ежедневные лимиты на снятие наличных, льготные тарифы по переводам и платежам. Также в новый пакет услуг включен сервис Mir Pass — клиентам доступны безлимитные проходы в бизнес-залы аэропортов и железнодорожных вокзалов в России и за рубежом, а также компенсация трат в ресторанах сервиса On Food до 30 тыс. руб. в год. В новом пакете услуг также доступно туристическое страхование для всей семьи в путешествиях по всему миру с лимитом покрытия $550 тыс. Услуга включает широкую комбинацию рисков, в том числе компенсацию при задержке рейса или за утерю багажа.

Выручка сервисов искусственного интеллекта Yandex Cloud в первом полугодии этого года превысила 1 млрд руб. Это следует из отчета Yandex B2B Tech. Это больше, чем за весь прошлый год, когда ИИ-направление принесло 990 млн руб. В компании утверждают, что бизнес Yandex B2B Tech растет вдвое быстрее, чем российский рынок корпоративных IT-решений. Основные потребители сервисов — банки и финтех, розница и IT-компании.

Во втором квартале этого года потребители по всему миру начали заметно сокращать покупки золотых украшений. Это связано с рекордным ростом цен на драгоценный металл, следует из отчета Всемирного совета по золоту, пишет «РИА Новости». Наиболее сильное падение спроса зафиксировано в Шри-Ланке (минус 28%), Гонконге, Индонезии, Таиланде и Вьетнаме. Даже в Китае и Индии — странах с традиционно высоким спросом на золото — продажи снизились на 20% и 17% соответственно. Спрос со стороны российских потребителей также сократился: объем покупок золотых украшений во втором квартале был на 10% меньше, чем годом ранее.