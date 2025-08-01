В Магнитогорске в ДТП погиб 94-летний водитель

После столкновения с грузовиком в Магнитогорске погиб 94-летний водитель легкового автомобиля, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, днем 1 августа около дома №36 по шоссе Дачное 94-летний водитель Peugeot 306, выезжая с территории заправки, не выполнил требования дорожного знака «Уступи дорогу» и выехал на проезжую часть. Там он врезался в грузовик МАЗ под управлением 55-летнего водителя. Машины выехали за пределы трассы, столкнулись с электроопорой, после чего грузовик опрокинулся.

Водитель легкового автомобиля погиб до приезда скорой помощи. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Виталина Ярховска