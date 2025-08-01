Президент России Владимир Путин заявил, что у Евросоюза никогда не было большого политического суверенитета. Сейчас стало очевидно, что его нет вообще, добавил глава государства.

«Утрата суверенитета политического сейчас ведет к утрате и экономического суверенитета, и к колоссальным потерям»,— сказал господин Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на острове Валаам (цитата по сайту Кремля).

По мнению российского президента, в современном мире суверенитет играет ключевую роль в экономическом развитии государства. Одной из задач России, в том числе в рамках СВО, Владимир Путин назвал укрепление суверенитета.

Власти Украины попытались вернуть часть суверенитета, однако им не удалось это сделать, отметил господин Путин. «Только опозорились и все»,— добавил он. При этом саму идею возвращения суверенитета президент назвал правильной.