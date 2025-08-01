Незаконные объекты в охранных зонах препятствуют ремонтам теплосетей

Пермские энергетики ПАО «Т Плюс» обращают внимание на запрет размещения любых объектов в охранных зонах трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. Это расстояние – три метра в обе стороны от трубы. Кроме того, запрещено парковать автотранспорт возле центральных тепловых пунктов и насосных станций, расположенных вблизи жилых домов.

Нарушители препятствуют работе спецтехники, и мешают проводить летнюю подготовку к отопсезону, включая гидравлические испытания теплосетей и перекладку тепломагистралей. Самовольные постройки и припаркованные с нарушением автомобили увеличивают время ремонтов, которое требуется для подготовки локации. В Перми и других городах присутствия в Пермском крае «Т Плюс» проводит системную работу по устранению незаконных объектов, незаконно размещаемых в охранных зонах теплосетей.

«В настоящее время активно проводится межсезонная подготовка теплосетевой инфраструктуры к зиме. Поэтому призываем граждан не препятствовать этим работам, и не оставлять личный автотранспорт вблизи центральных теплопунктов и мест ремонтов. Также недопустимо размещать любые объекты в охранных зонах теплосетей», – отметил заместитель главного инженера по обеспечению технического состояния Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Владислав Маслов.

Материалы по незаконным объектам направляются в адрес собственников с требованием устранить нарушения, а также в территориальные органы Ростехнадзора и прокуратуру. В случае выявления незаконной парковки вблизи ЦТП и насосных станций вызывается ГАИ и машину эвакуируют на штрафстоянку. Кроме того, инициируются судебные иски к собственникам незаконных построек.

Сообщать о незаконном размещении объектов в охранных зонах тепловых сетей необходимо в Тепловую справочную службу по тел. (342) 259-39-98.

Всего в ходе межсезонной подготовки энергетики «Т Плюс» проведут подготовку 2056 км теплосетей в краевой столице. Подключение горячей воды после завершения проверки контролируют специалисты Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Гидравлические испытания 04.08.2025-18.08.2025

ул. В. Куйбышева, 7, 9, 11, 33, 39;

ул. А. Луначарского, 66, 70, 72, 72а, 74, 74а, 74б, 80, 90, 92, 95а, 97, 97а, 99;

ул. А. Пушкина, 85, 89, 89а;

ул. А. Попова, 25, 27, 54, 55б, 57, 59;

ул. Екатерининская, 85, 87, 101, 105, 109а, 116, 117, 119, 119а, 120а, 121, 122, 142;

ул. А. Борчанинова, 12, 14;

ул. Пермская, 124, 126, 126а;

проспект Комсомольский, 3, 7, 11;

ул. Советская, 62, 64, 65, 67, 69, 75, 77;

ул. Монастырская, 59а, 61;

ул. Осинская, 12, 13, 14, 16;

ул. Петропавловская, 59, 65, 123;

ул. В. Ленина, 62, 64;

ул. П. Малкова, 21, 26, 26/1, 26/1а, 28, 28а, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 30, 30а, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 34;

ул. Т. Барамзиной, 41, 68, 68а;

ул. Локомотивная, 6;

ул. А. Генкеля, 7а, 9,

ул. Букирева, 10а;

ул. Академика Веденеева, 54, 71, 71а, 73, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92;

ул. Качканарская, 45, 47;

ул. Плановая, 3;

ул. М. Косякова, 74, 76, 78.

Гидравлические испытания 05.08.2025-19.08.2025

ул. В. Куйбышева, 118а, 118е, 135, 137;

ул. Вижайская, 5, 7, 8, 9, 10, 12;

ул. А. Солдатова, 23, 25, 27, 29, 29/2, 29/3, 29а, 29в;

ул. Муромская, 3;

ул. П. Яблочкова, 9, 36, 38, 38а;

ул. А. Лодыгина, 37, 39, 45, 47а, 49, 51;

ул. Е. Ярославского, 30, 34, 34а, 40, 42, 48, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 67;

ул. Бородинская, 30, 31, 33, 34, 34а, 35, 35а, 36;

проспект Парковый, 1, 1а, 3, 3/1, 5, 5/1, 7, 8, 8а, 8б, 10/1,10/2, 10/3, 10/4, 12, 13, 14, 15а, 15б, 15в, 16, 17, 18, 20/1, 20/2, 22/1, 23, 25а, 25б, 25в, 25г, 25д, 26а, 26б, 27, 28, 28а, 29, 30/1, 30/2, 31, 31/1, 32, 33, 34, 35, 36, 37а, 37б, 37в, 37г, 38, 39, 40, 40а, 42, 43, 43а, 45а, 45б, 45в, 46, 48, 50, 50а, 52, 54/1, 54/2, 56;

ул. В. Каменского, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 24;

ул. Подлесная, 9б, 13а, 15, 15а, 17, 19/1, 19/2, 21, 21/2, 23/1, 23/2, 25, 27/1, 27/2, 29, 33, 35, 37, 37а, 39, 43а, 45, 47, 49;

ул. Переселенческая, 98, 100, 102, 104, 111;

ул. Гатчинская, 15, 18, 20;

ул. Углеуральская, 25, 27;

ул. Строителей, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 24а, 24б, 24в, 24г, 26, 34, 34а, 36, 36/1, 37, 37а, 46, 48;

ул. А. Желябова, 3, 10, 10а, 11, 13, 15, 16, 16б, 17, 19;

ул. Боровая, 2;

ул. С. Куфонина, 7, 9;

ул. Пожарского, 10, 11, 12, 12/2, 13, 14, 15, 17, 19, 21;

ул. Т. Барамзиной, 32, 32в, 42, 42/1, 42/2,42/3, 42/4;

ул. Герцена, 1, 4, 4а;

ул. Боровая, 2;

ул. Ф. Энгельса, 6.

Гидравлические испытания 06.08.2025-20.08.2025

ул. В. Ленина, 58, 60;

ул. В. Куйбышева, 16, 31;

ул. Екатерининская, 96, 98.

Гидравлические испытания 08.08.2025-22.08.2025

ул. В. Ленина, 53;

ул. Н. Крисанова, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19;

ул. Якуба Коласа, 1, 3, 5, 5а;

ул. Петропавловская, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103;

ул. Решетникова, 30;

ул. Советская, 94, 96, 100, 102, 102а, 102б, 106, 118;

ул. С. Окулова, 14, 18, 20, 28, 29, 31, 33, 37, 75, 75а;

ул. Монастырская, 46, 70, 74, 76, 82, 87, 93, 95а, 95б, 96, 101, 101а, 101б;

ул. Свердловская, 7;

ул. А. Матросова, 3, 4, 6;

ул. А. Попова, 9, 11;

ул. 3-я Теплопроводная, 4;

ул. Экскаваторная, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 60, 62.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1229,3 МВт, тепловая мощность – 5 281,336 Гкал/ч. О Группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 496 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 52,5 тыс. Гкал/ч.

Пермский филиал ПАО «Т Плюс»