Новосибирск подошел для запчастей

Компания «Алидао» — структура китайской «Циндао Гохэтун» (SinoTraffic) — планирует построить в Новосибирске склад под автомобильные комплектующие и аксессуары для внедорожников BAW и BAIC. Вложения в проект составят около 200 млн руб. Инвестор также прорабатывает возможность открытия в каждом из регионов Сибири автосалонов и сервисных центров для обслуживания машин этих брендов. Эксперты отмечают экспансию китайских компаний в Сибири, а некоторые российские участники рынка призывают ограничить ее в интересах отечественного бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для дальнейшего продвижения на сибирском рынке китайскому автопрому требуются склады и сервисные центры

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Для дальнейшего продвижения на сибирском рынке китайскому автопрому требуются склады и сервисные центры

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Алидао» — российское представительство китайской «Циндао Гохэтун» (SinoTraffic) —начало поиск земельного участка под специализированный склад автомобильных запчастей и аксессуаров в Новосибирске. Необходимость открытия комплекса в компании объясняют планом развития — созданием в регионах Сибирского федерального округа сервисных центров и автосалонов по продаже внедорожников автоконцернов BAW и BAIC. Инвесторы нацелены на максимальную экспансию в короткие сроки.

ООО «Алидао» зарегистрировано в Новосибирске в июле 2024 года. Основным видом деятельности компании является торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями ООО являются китайская «Шаньдун хунцзя аутомобайл Сэпплай Чейн компани лимитед» (85%) и Ван Цзинбин (15%). Уставной капитал общества составляет 1 млн руб.

Пока в первом автоцентре, который откроется в Новосибирске в 2025 году, будет представлена единственная модель BAW 212 в разных комплектациях, стоимость которой на российском рынке составляет более 3,6 млн руб. До конца этого года «Алидао» намерена поставить в Новосибирск первые 200 таких автомобилей, в будущем ассортимент будет расширен.

«Мы последовательно инвестировали около 50 млн руб. в открытие сервисного центра BAW в Новосибирске. На раннем этапе было приобретено небольшое количество запасных частей для технического обслуживания, быстроизнашивающихся деталей и расходников. На складе мелких деталей уже работает центр технической поддержки. В этом месяце завод BAIC направит технический персонал для обучения обслуживающего персонала. Также планируется строительство склада автозапчастей»,— рассказал «Ъ-Сибирь» гендиректор «Алидао» Ван Цзинбин.

Площадь будущего склада может составить более 1 тыс. кв. м.

Планы предприятия по расширению автоцентров в Сибири эксперты называют закономерными. «Открытие склада автозапчастей и центра техподдержки в Сибири — это стратегически выверенный шаг, особенно в контексте заявленной цели компании “Алидао”, которая заключается в быстрой экспансии BAW и BAIC на российский рынок. Сам по себе факт логистической локализации — сильный сигнал рынку: китайские производители не ограничиваются продажей, они делают ставку на долгосрочное присутствие в регионе, включая постпродажное обслуживание. Это важно в условиях российского бизнеса, где сервисная инфраструктура часто является ключевым сдерживающим фактором для наращивания продаж новых брендов»,— комментирует гендиректор «Автомаркетолога» Акимова Татьяна. Открытие склада автозапчастей и сервисного центра в Сибири укрепит позиции китайских производителей в конкурентной борьбе за регионы, где исторически сильны были либо российские, либо японские бренды, считает аналитик.

В то же время российские участники рынка отмечают, что открытие дилерских центров китайских компаний создают угрозу местному бизнесу. Основная причина — агрессивная экспансия местного рынка, считает владелец компании «Меньшиков моторс» Сергей Меньшиков. «Мы сами отдали рынок китайским компаниям, которые сегодня занимаются экспансией регионов. И это происходит на фоне увеличения таможенных пошлин на ввоз автомобилей. Необходимо законодательно ограничить иностранным предприятиям выход на отечественный авторынок, например, чтобы в учредителях были в том числе российские компании»,— отмечает он.

В настоящее время доля китайской продукции в продажах легковых автомобилей в Сибири составляет 61%. При этом продажи новых автомобилей в целом сокращаются. Так, по итогам первых шести месяцев 2025 года число регистраций новых легковых автомобилей в Сибири сократилось на 29%, что больше, чем в целом по России (27%). При этом премиум-сегмент упал сильнее, чем рынок в целом: количество регистраций здесь сократилось на 51%. Среди китайских марок в лидерах Chery, Geely и Changan. Совокупно у китайских брендов в регионах Сибири более 18 тыс. продаж в первом полугодии, что на 36% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На фоне снижения спроса обостряется конкуренция между дилерскими сетями, заметна тенденция к консолидации бизнеса, диверсификации и сбалансированности портфелей брендов.

Лолита Белова