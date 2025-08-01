На Южном шоссе ведется незаконный бизнес на глазах у полиции

В Самаре на Южном шоссе недалеко от торгового центра «Амбар» ведется несанкционированная предпринимательская деятельность на глазах у сотрудников полиции. Соответствующее видео расходится по социальным сетям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На ролике видно, что на стоящем у обочины шоссе автомобиле предлагается заправка кондиционеров. Рядом стоит машина ДПС, при этом сотрудники полиции не обращают внимание на незаконный бизнес.

Участок Южного шоссе от ТЦ «Амбар» до ул. Уральской превращен в огромную зону стихийной торговли на обочине. При этом сотрудники полиции не препятствуют незаконному бизнесу.

Евгений Чернов