На Южном шоссе ведется незаконный бизнес на глазах у полиции
В Самаре на Южном шоссе недалеко от торгового центра «Амбар» ведется несанкционированная предпринимательская деятельность на глазах у сотрудников полиции. Соответствующее видео расходится по социальным сетям.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
На ролике видно, что на стоящем у обочины шоссе автомобиле предлагается заправка кондиционеров. Рядом стоит машина ДПС, при этом сотрудники полиции не обращают внимание на незаконный бизнес.
Участок Южного шоссе от ТЦ «Амбар» до ул. Уральской превращен в огромную зону стихийной торговли на обочине. При этом сотрудники полиции не препятствуют незаконному бизнесу.