Ливни, грозы, град и порывистый ветер прогнозируют в Петербурге 2 августа

В субботу, 2 августа, в Петербург вновь придут дожди с грозами. Также ожидается град, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в этот день в городе пройдут кратковременные дожди, местами переходящие в ливни. При грозе порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

Ранее «Ъ-СПб» писал о погоде на 1 августа. В этот день также ожидаются ливни, грозы и порывы ветра до 17 м/с.

Дарья Астанина