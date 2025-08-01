Ливни, грозы, град и порывистый ветер прогнозируют в Петербурге 2 августа
В субботу, 2 августа, в Петербург вновь придут дожди с грозами. Также ожидается град, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в этот день в городе пройдут кратковременные дожди, местами переходящие в ливни. При грозе порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.
Ранее «Ъ-СПб» писал о погоде на 1 августа. В этот день также ожидаются ливни, грозы и порывы ветра до 17 м/с.