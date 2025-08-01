В Челябинске бывшего педагога детского сада обвиняют в истязании воспитанников

Прокуратура Челябинской области завершила расследование уголовного дела бывшего педагога детского сада №251. Ее обвиняют в истязании воспитанников (п. п. «а», «г», «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, с января по апрель 2025 года сотрудница учреждения «под видом мер воспитательного характера» била и совершала иные насильственные действия в отношении семерых детей. По данным регионального управления СКР, воспитанникам было около двух лет.

Материалы уголовного дела рассмотрит Тракторозаводский районный суд Челябинска.