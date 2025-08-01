Страны НАТО обвинили иранские спецслужбы в убийствах и похищениях людей

Несколько стран НАТО, а также Австрия выпустили совместное заявление, обвинив иранские спецслужбы в подрыве государственного суверенитета, создании угроз безопасности, похищении и убийствах людей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Arben Celi / Reuters Фото: Arben Celi / Reuters

«Мы едины в своем противодействии попыткам иранских спецслужб убивать, похищать и преследовать людей в Европе и Северной Америке, что является явным нарушением нашего суверенитета. Эти службы все активнее сотрудничают с международными преступными организациями, преследуя журналистов, диссидентов, граждан еврейского происхождения, а также действующих и бывших должностных лиц в Европе и Северной Америке»,— говорится в заявлении, которое подписали представители Франции, Германии, США, Великобритании, Албании, Бельгии, Канады, Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Испании, Швеции.

Страны предупредили, что рассматривают «подобные нападения, независимо от их цели, как нарушение суверенитета», пообещали совместно бороться с «подобными действиями» и призвали иранские власти «немедленно положить конец подобной незаконной деятельности» на их территориях. В заявлении не приводятся конкретные случаи похищений или убийств, вина за которые возлагается авторами на иранские спецслужбы.

Как сообщает Al-Jazeera, представитель МИД Ирана Эсмаэйль Багаэи назвал содержащиеся в заявлении утверждения «безосновательными», «бесстыдными измышлениями», которые являются частью кампании иранофобии. По его словам, это «попытка отвлечь внимание общественности от насущной темы дня — геноцида в оккупированной Палестине».

Алена Миклашевская