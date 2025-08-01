Random Fest, цирк «Династия» и «Рыжая Соня»

Лето — пора отпусков. В том числе у творческих коллективов. Поэтому на следующей неделе в Уфе состоится не очень много зрелищных мероприятий. Тем не менее сходить есть куда. Любители национальной эстрады смогут прокатиться на теплоходе и потанцевать на палубе под любимые песни, молодежь ждут в «Арт квадрате» на фестивале Random Fest. Цирк-шапито Владимира Дерябкина по-прежнему в Уфе и приглашает на свои представления. А в кинотеатрах — несколько премьер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкант и певец Mayot

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Музыкант и певец Mayot

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Концерты

6 августа на теплоходе «Чайка» состоится уже традиционный музыкальный вечер-круиз «Кичке сэяхэт». На палубе можно будет перекусить и послушать живую музыку, а за ней — гладь реки Белой и виды Уфы. За музыкальную часть вечера отвечают республиканские исполнители Лейла Галиева, Ильшат Яппаров и Ильнар Гильманшин.

8 августа в «Арт квадрате» состоится open-air фестиваль Random Fest. Уфа стала одним из шести городов страны, в которых пройдет это музыкальное мероприятие. На фестивале ожидаются выступления исполнителей и коллективов, преимущественно популярных среди молодежной аудитории: OG Buda, MAYOT, Toxi$, 163ONMYNECK, Inst Rinna, Baby Cute.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Представления

3 и 7 августа на парковке «Уфа-Арены» цирк-шапито Владимира Дерябкина представит шоу «Династия». В программе: большой аттракцион смешанной группы экзотических животных «Сафари», канадское колесо Сира, акробаты на мачте, трехмерные проекции подводного мира, а также мировой аттракцион гигантов моря — северных морских львов. Дрессировщик, обладатель высших международных наград — Василий Тимченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Роман Курцын

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Актер Роман Курцын

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Кино

В кинотеатрах Уфы — три премьеры.

Хоррор «Одно целое». После переезда в уединенный загородный дом пара, переживающая кризис в отношениях, сталкивается с необъяснимым явлением: их тела начинают тянуться друг к другу с пугающей силой. Чтобы спастись, им предстоит раскрыть тайну этого места, прежде чем они сольются в одно целое. В ролях: Дэйв Франко, Майкл Шэнкс, Элисон Бри, Дэймон Херриман, Миа Мориссей и другие.

Комедия «Мой папа — медведь». Маше 11 лет, и она совсем не хочет взрослеть. В воспитательных целях папа берет ее с собой в небольшой домик в лесу на выходные. Но однажды вместо него из леса возвращается самый настоящий медведь. Теперь девочке предстоит не только укротить дикого зверя, но и вернуть папу домой. В ролях: Ева Смирнова, Роман Курцын, Борис Дергачев, Андрей Пынзару и другие.

Фэнтази «Рыжая Соня». Соня — воин, последний представитель своего народа и хранительница магии в волшебном лесу. Император Дрейган покоряет мир с помощью науки и современных технологий. Его войска берут Соню в плен и отправляют на арену — теперь она гладиатор, участница самых зрелищных и жестоких боев. Чтобы обрести свободу, ей предстоит пройти множество поединков и суровые испытания. В ролях: Матильда Лутс, Роберт Шиэн, Рона Митра, Мартин Форд и другие.

7 августа в «Артерии» — «Кинолекторий». Участники вместе с кинокритиком Андреем Королевым посмотрят и обсудят фильм Софии Копполы «Трудности перевода».