Под суд пойдет начальник цеха за гибель пяти работников в колодце в Балакове

В Саратовской области суд рассмотрит уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших смерть пяти человек в Балакове (ч. 3 ст. 216 УК РФ), в отношении 51-летнего начальника цеха МУП «Балаково-Водоканал». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение. Ранее следствие завершило расследование уголовного дела по данному факту и направило материалы прокурору.

Пять человек погибли в колодце сточных вод по ул. Саратовское шоссе в Балакове 8 июля прошлого года. Уголовное дело в отношении мастера смены было прекращено в связи с ее смертью. Она погибла, спустившись в тот же колодец.

Павел Фролов