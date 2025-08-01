Бюджет Башкирии получил 1 млрд рублей от Куйбышевской железной дороги

В первом полугодии бюджет Башкирии получил от Куйбышевской железной дороги более 1 млрд руб. в виде налогов, сообщает пресс-служба филиала ОАО «РЖД».

За январь-июнь 2024 года в республиканский бюджет от железнодорожного перевозчика поступило 913 млн руб., а за 2023 год — 2,3 млрд руб.

Всего с начала года Куйбышевская железная дорога перечислила в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды 13,7 млрд руб. Среди регионов самыми крупными получателями ее средств является Самарская область, выплаты в бюджет которого в первом полугодии составили 4,3 млрд руб.

Идэль Гумеров