Сиделка предстанет перед судом в Ижевске за кражу украшений на 615 тысяч рублей

В Ижевске 49-летняя бывшая сиделка предстанет перед судом за кражу золотых украшений на общую сумму 615 тыс. руб., сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Она обвиняется в хищении с причинением значительного ущерба (ст. 158 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Следствием установлено, что обвиняемую в 2024 году наняли для ухода за пожилым человеком. С октября 2024-го по апрель 2025 года подозреваемая похищала деньги и украшения, после чего продавала их в ломбарде, используя паспорт своего сожителя. Полученные деньги фигурантка тратила на личные нужды. Зафиксировано 18 эпизодов хищений.

Обвинительное заключение утверждено, дело направлено в суд для рассмотрения. По статье предусмотрено до пяти лет лишения свободы.