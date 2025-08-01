Путин: среди российских бойцов нет ни одной напрасной потери

Президент России Владимир Путин заявил, что российские военнослужащие на СВО не гибнут напрасно. По его мнению, героизм павших бойцов обеспечил продвижение России.

«Мы обязаны этим (положительной динамикой на фронте. — «Ъ») тем нашим воинам, которые остались на поле боя и отдали свою жизнь за родину,— сказал Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Валааме. — В этом смысле у нас ни одной потери нет напрасной».

Общение с журналистами президент России начал с напоминания, что 1 августа является Днем памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне.