Путин выступил за долгосрочное урегулирование конфликта с Украиной

Президент Владимир Путин заявил, что Россия стремится установить перемирие с Украиной «без всяких временных ограничений». Для этого необходимо обсудить комплекс вопросов, в том числе и вопросы международной безопасности.

«Со стороны украинской делегацией прозвучала мысль о том, что, наверное, есть смысл говорить о безопасности и России, и Украины в контексте общеевропейской безопасности. <...> И, а целом, мы считаем, что это правильно, мы это разделаем»,— сказал президент на брифинге после неформальных переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Также к числу вопросов, которые необходимо обсудить для долгосрочного мира, господин Путин причислил проблему развития русского языка на территории Украины и независимости православной церкви в стране.