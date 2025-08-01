Приостановлена работа на руднике «Южуралзолота» в Пластовском районе

В Челябинской области судебные приставы Пластовского городского отделения на 90 суток приостановили деятельность подземной горной выработки участка «Центр» в шахте «Центральная» ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

Решение об приостановлении деятельности опасного производственного объекта принял Пластовский городской суд, который привлек ЮГК к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

На руднике, являющемся объектом повышенной опасности первого класса, сотрудники Ростехнадзора выявили несколько нарушений на штреке и квершлаге (горные выработки — прим. «Ъ-Южный Урал») под номерами №173, а также на транспортном уклоне. Их не обеспечили расчетным количеством воздуха. Кроме того, не было необходимых креплений подземных горных выработок. Отсутствовала и система обнаружения местонахождения человека в реальном времени. Надзорное ведомство также заявило претензии к нарушению плана развития горных работ.

Суд при рассмотрении дела учел, что для устранения нарушений требуются большие финансовые затраты и значительный промежуток времени. Если в это время продолжать работы, жизнь и здоровье сотрудников ЮГК будут подвергаться опасности. Суд решил приостановить деятельность участка рудника. Приставы в присутствии специалистов Ростехнадзора опечатали вход к шахтам.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 11 июля Советский районный суд Челябинска обращении в доход государства акций ПАО «Южуралзолото группа компаний», принадлежащие заместителю председателя законодательного собрания региона Константину Струкову, удовлетворив иск Генпрокуратуры РФ. По мнению истца, бизнесмен незаконно получил контроль над золотодобывающим предприятием и десятью другими компаниями, используя свое должностное положение.

15 июля управляющая золотодобывающим холдингом ООО «УК ЮГК» перешло под управление Федерального агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Виталина Ярховска