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ПАЗ до конца года начнет серийное производство автобуса Citymax 8

Павловский автобусный завод (ПАЗ) в 2025 году начнет серийное производство автобуса Citymax 8. Об этом сообщили в Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей (НАПП) со ссылкой на компанию «Современные транспортные технологии».

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Автобус вместимостью 32 пассажира представлен в кузове длиной 8,1 м и оснащен дизельным мотором мощностью 150 л. с. с шестиступенчатой коробкой передач. Модель получила пневматическую подвеску с дисковыми рабочими механизмами на всех колесах, антиблокировочную и антипробуксовочную системы.

В 2024 году ПАЗ начал производство автобуса Citymax 9 CNG на сжиженном природном газе.

Владимир Зубарев