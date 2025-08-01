ПАЗ до конца года начнет серийное производство автобуса Citymax 8

Павловский автобусный завод (ПАЗ) в 2025 году начнет серийное производство автобуса Citymax 8. Об этом сообщили в Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей (НАПП) со ссылкой на компанию «Современные транспортные технологии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Автобус вместимостью 32 пассажира представлен в кузове длиной 8,1 м и оснащен дизельным мотором мощностью 150 л. с. с шестиступенчатой коробкой передач. Модель получила пневматическую подвеску с дисковыми рабочими механизмами на всех колесах, антиблокировочную и антипробуксовочную системы.

В 2024 году ПАЗ начал производство автобуса Citymax 9 CNG на сжиженном природном газе.

Владимир Зубарев