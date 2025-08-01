В Челябинске произошел крупный пожар на складе

На улице Игуменка в Ленинском районе Челябинска произошло крупное возгорание в складском здании. На месте происшествия работают 130 пожарных. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

По предварительным данным, площадь возгорания составляет 2,3 тыс. кв. м. На складе хранилась алкогольная продукция. Огонь пытаются ликвидировать более 130 пожарных и 37 единиц техники.

«Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка в здании»,— отметили в МЧС.

Материал обновлен. Изменена информация о количестве задействованных пожарных.