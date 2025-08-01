«Лето на заводе», Найк Борзов и фильм «Амели»

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать группу Юлии Пересильд «Маnдрагора» и альбом Оззи Осборна на виниле. В музеях — посетить выставку «НЛО – время неопознанных колокольчиков» и кураторскую экскурсию по выставке Neverland Ground. На фестивалях — увидеть реставрацию Невьянской башни, проехать по веломаршруту VeloRuin и услышать Найка Борзова. А в кино — посмотреть фильмы «Банда аутсайдеров» и «Амели». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Пересильд

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Юлия Пересильд

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Концерты

В кинозале Ельцин-центра 3 августа выступит актриса Юлия Пересильд и ее группа «Manдрагора» c программой «Птица-Победа». Концерт-перфоманс посвящен 80-летию Победы. Программа состоит из тематических композиций в авторских аранжировках, цитат из дневников, писем с фронта. Билеты можно приобрести за 1,5 тыс. руб.

В Музее андеграунда 6 августа пройдет «Час винила» Алексея Коршуна, посвященный памяти Оззи Осборна. Участники смогут погрузиться в атмосферу хеви-метала и услышать полностью на виниле культовый альбом «Diary of a Madman» (1981). Стоимость билета — 400 руб.

В клубе EverJazz 8 августа пройдет концерт нео-соул, r'n'b и фанка: выступит харизматичный исполнитель из Техаса Квентин Мур, чью музыку сравнивают с творчеством ДиЭнджело и Кертиса Мэйфилда. На сцене прозвучат композиции из его альбома «Ride With You» и мировые хиты в авторской интерпретации, а также соул- и фанк-номера в сопровождении группы Blues Doctors. Билеты стоят от 2,3 тыс. руб. до 3,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «НЛО — время неопознанных колокольчиков. Стихографика Михаила Ураева» в Музее наивного искусства в Екатеринбурге

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Выставка «НЛО — время неопознанных колокольчиков. Стихографика Михаила Ураева» в Музее наивного искусства в Екатеринбурге

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Выставки

В Музее наивного искусства продолжает работу выставка «НЛО – время неопознанных колокольчиков». Это последняя экспозиция в рамках фестиваля другого искусства «Иное/Наивное». Посетители увидят работы Михаила Ураева — художника из Петрозаводска, который в своих работах не опирается на крупных мастеров, а вырабатывает собственный пластический язык. Его работы, выполненные ручкой, карандашами и фломастерами, показывают «мир изнутри — так, как видят атомы». Выставка продлится до 5 октября, вход — 200 руб. по обычному билету и 100 руб. по льготному.

В Музее андеграунда 7 августа состоится кураторская экскурсия Андрея Меритского в рамках выставки Neverland Ground. Посетители смогут увидеть работы молодых уральских художников, вдохновленных сказочными историями о Питере Пэне. Андрей Меритский — куратор выставки и автор тотальной инсталляции, в которой разворачиваются отдельные сюжеты каждого участника проекта. Стоимость входного билета — 400 руб., льготного — 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран День чествования Невьянской наклонной башни Демидовых

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ День чествования Невьянской наклонной башни Демидовых

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фестивали

В Невьянске 2 августа пройдет День чествования Невьянской наклонной башни Демидовых. Гостей ждет концертная программа с участием местных коллективов, экскурсии по Невьянской башне, которая находится в процессе реставрации, аттракционы, интерактивная площадка и мастер-классы, а также молебен в память Демидовых. Экскурсии стоят от 250 до 1,5 тыс. руб., билеты необходимо забронировать заранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Село Камышево

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Село Камышево

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В селе Камышево 2 августа пройдет фестиваль «Не пустое место» проекта UralRuin. С 10 утра начнет работать велопрокат, новый участок велосипедного маршрута VeloRuin проходит по берегу Исети и включает семь арт-объектов и три исторические руины. В программе фестиваля — фудкорт, маркет локальных товаров, музыкальная сцена, на которой выступят Рома Хикматов, Невесома, sonyaprosti, эйриал вью, Funk Power, и Хардхор. Гости смогут посетить выставку современных художников, поучаствовать в мастер-классах и экскурсиях.

В селе Малый Турыш 2 августа пройдет фестиваль «Посреди нигде». Хедлайнерами станут актриса Юлия Пересильд и группа «Manдрагора», также выступят Хмыров, «Внимание брусника!», Magic Marginal и Миша Лузин. Гости увидят 45-метровый арт-объект, смогут посетить полевой ресторан, лекторий, балаганное представление, соломенный «Лабиринт возможностей», занятия йогой, фотосессии с коровами и другие активности. Билет стоит 2,5 тыс. руб., для детей до 10 лет — бесплатно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В Екатеринбурге в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского 2 августа пройдет джазово-поэтический фестиваль «Послушайте!», организованный совместно с клубом EverJazz. На сцене Летнего театра выступят Muchachos Band вместе с соул-вокалистом Claude Booysen, биг-бенд Tropical Winds со звездой джазовой сцены Варварой Убель. В конце вечера на сцену выйдет Меги Гогитидзе, а завершит вечер Найк Борзов.

В Сысерти 2 августа откроется фестиваль «Лето на заводе», он будет проходить каждую субботу и воскресенье августа. На старинном заводе Турчаниновых-Соломирских будут организованы концерты и театральные постановки, лекции и инсталляции, киноклуб и прокат игр, фудкорт, чайная, музей и маркет мастеров. Для гостей проведут экскурсии по окрестностям Сысерти. Билеты на фестиваль — 400 руб. взрослый и 250 руб. льготным. Для жителей Сысертского округа и детей до 5 лет вход бесплатный.

Спектакли

В малом драматическом театре «Театрон» 2 августа покажут премьеру спектакля «Ты ни о чем не пожалеешь!». Постановка основана на пьесе «Пять вечеров», главные герои — двое немолодых людей, проживших непростую жизнь, которые теперь теперь нуждаются в любви и тепле, но прошлое и обстоятельства осложняют их встречу. Стоимость билетов — от 700 до 900 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актеры театральной платформы «В центре»

Фото: Анастасия Сибирякова / Коммерсантъ Актеры театральной платформы «В центре»

Фото: Анастасия Сибирякова / Коммерсантъ

Театральная платформа «В Центре» (Ельцин-центр) 8 августа откроет театральный сезон спектаклем «Внутри», созданным вместе с трио «НЕквартирник». Создатели называют его музыкальным творческим экспериментом, постановка превращается в разговор «о том, что часто остается незамеченным в повседневной суете, о том, что волнует каждого из нас глубоко внутри». Стоимость билетов — 1,5 тыс. руб.

Новый театральный сезон в августе открывают Коляда-театр и Центр современной драматургии (ЦСД). В Коляда-театре покажут детские спектакли, постановки «Ба», «Кошка на раскаленной крыше», «Гамлет», «Рогатка» и другие. В ЦСД в первую неделю можно увидеть «Август графства Осейдж», «Как я обманул всех и Бога», «Сережа очень тупой» и другие.

Кино

В кинозале Ельцин-центра до 13 августа проходят показы фильма Жана-Люка Годара «Банда аутсайдеров» на французском языке с русскими субтитрами. Это комедия с элементами криминала и драмы о троице молодых людей — Артуре, Франце и Одиль, которые планируют ограбление в особняке тети героини. Стоимость билета — 350 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В кинозале Ельцин-центра 2 августа покажут фильм Александра Прошкина «Холодное лето пятьдесят третьего…». Драма рассказывает о конфликтах в северной деревне после амнистии уголовников. Показ проходит в рамках проекта «Перестройка-40». Вход бесплатный, но нужно зарегистрироваться заранее.

В кинозале Ельцин-центра до 13 августа проходят показы фильма «Амели» на французском языке с русскими субтитрами. Это трогательная мелодрама о молодой девушке Амели Пулен, живущей в Париже и погруженной в свой сказочный мир. Однажды она находит тайник с детскими сокровищами и решает во что бы то ни стало вернуть их владельцу, что меняет жизнь не только ее, но и окружающих. Фильм рассказывает о маленьких радостях, доброте и поиске любви. Билеты — 350 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» в культурно-просветительском центре «Эрмитаж?Урал»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» в культурно-просветительском центре «Эрмитаж?Урал»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Лекции

В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Темная сторона Европейской культуры». Ее проведет сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства «Эрмитажа» Владислав Статкевич. Он расскажет о влиянии магии, колдовства и алхимии на искусство Нидерландов. Посетители узнают, как оккультные традиции отражаются в живописи, формируют иконографию и продолжают влиять на художественные образы, а также какую роль магия сыграла в развитии искусства и культуре. Стоимость — 400 руб. по входному билету и 200 руб. по льготному.

Подготовила Анна Капустина