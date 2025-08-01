Сотруднику «Газпром газораспределение Челябинск» продлили срок в СИЗО

Центральный районный суд Челябинска продлил срок содержания под стражей заместителю главного инженера АО «Газпром газораспределение Челябинск» Максиму Шмидту, обвиняемому в получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он останется в СИЗО до 4 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Адвокаты Максима Шмидта возражали против продления содержания под стражей и просили изменить меру пресечения на домашний арест, запрет определенных действий или залог. Однако суд, учитывая позицию прокуратуры, оставил обвиняемого в СИЗО.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», заместителя главного инженера АО «Газпром газораспределение Челябинск» задержали 4 июня сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области. По версии следствия, он получил от учредителя компании взятку в размере более 1 млн руб. Взамен он оказывал общее покровительство и лоббирование интересов организации при заключении контрактов на капитальный ремонт средств электрохимической защиты газопроводов, проверке, приемке и оплате выполненных работ.

Виталина Ярховска