Начальник колонии-поселения краевого ГУФСИН подозревается в превышении полномочий

В Краснокамске по подозрению в превышении должностных полномочий задержаны начальник колонии-поселения № 39 и его бывший заместитель. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

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По данным следствия, фигуранты уголовного дела в конце лета 2024 года заключили государственный контракт с индивидуальным предпринимателем о перевозке картофеля из колонии-поселения в другие учреждения краевого ГУФСИН. При этом начальник колонии и его заместитель неправомерно отклонили заявки иных участников аукциона, заявлявших ценовое предложение на меньшую сумму. В последующем перевозка картофеля была организована средствами колонии-поселения, а деньги в сумме более 580 тыс. руб. были перечислены на счет индивидуального предпринимателя за якобы оказанные последним автотранспортные услуги.

По выявленным фактам СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, из корыстной заинтересованности).

В ближайшее время следователем подозреваемым будет предъявлено обвинение. В суд направлены ходатайства об их аресте.