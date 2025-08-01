Посольство РФ в Эстонии обвинило Таллин в политическом преследовании россиян

В посольстве РФ в Таллине заявили, что Эстония преследует россиян по политическим мотивам. По формулировке дипломатического ведомства, надуманные обвинения в «шпионаже» должны запугать «эстоноземельцев», чьей исторической родиной является Россия.

«Посольство прилагает все возможные усилия по оказанию содействия согражданам»,— сообщили «РИА Новости» в диппредставительстве. Российские дипломаты посещают места предварительного заключения россиян, поддерживают связь с их родственникам, следят за соблюдением их прав, включая доступ к медицинскому обслуживанию.

22 июля суд Нарвы приговорил к 6,5 годам лишения свободы и конфискации имущества на €90 тыс. россиянина Павла Капустина. Его обвинили в разведывательной деятельности против Эстонии. По данным эстонской телерадиокомпания ERR, он был информатором ФСБ и, в частности, передал в спецслужбу данные о настроениях жителей Нарвы после мятежа Евгения Пригожина.