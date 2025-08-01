Белоруссия начала формировать бригаду сил спецоперации на границе с Украиной

В Белоруссии начали формирование новой бригады сил спецопераций армии. Ее расположат в Гомельской области, которая граничит с Украиной, заявил командующий Вадим Денисенко.

Господин Денисенко объяснил, что южная часть страны, граничащая с Украиной, сейчас — самое «беспокойное» направление. Поэтому его решили укрепить и создать там отдельную десантно-штурмовую бригаду.

«Уже сформирован один из батальонов. И до конца этого же года он уже будет как боевая единица»,— сказал Вадим Денисенко в интервью телеканалу «Первый информационный», передают «РИА Новости». Он рассказал, что новая бригада будет размещена в 37-ой отдельной десантно-штурмовой гвардейской бригаде в Гомельской области.