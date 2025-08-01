«Театры без крыш», «Правила» и «Атель-матель»

В Челябинске на предстоящей неделе пройдет фестиваль «Театры без крыш», на котором все желающие смогут посмотреть спектакли как местных, так и театров из других городов. На концертных площадках исполнят известные композиции из советских кино и мультфильмов. В театрах представят спектакли «Лолита» и «Правила». На выставках покажут картины, посвященные мореплавателям и металлургам, а также сюрреалистичные работы и эмоциональные портреты. В кинотеатрах появятся новые фильмы «Атель-матель» и «Джульетта и Ромео».

Фестивали

На Кировке 8-9 августа пройдет фестиваль уличных театров «Театры без крыш». В 16:00 первого дня состоится праздничное шествие, которое начнется в Арт-сквере на набережной реки Миасс и продолжится на пешеходной части улицы Кирова. Его будет сопровождать шоу барабанщиков «Нойз». На сцене у бывшего Главпочтамта в 17:00 состоится спектакль «Иди в баню» дуэта «Неболет». В 19:00 Петровский деревенский театр из Смоленской области представит «Фермерские байки». В этот же день на площади Революции в 21:00 самарский театр «Пластилиновый дождь» представит премьеру постановки «Заповедная», вдохновленной легендами Жигулевских гор.

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Во второй день фестиваля культурная программа начинается в 12 часов со спектакля «Чемоданчик из детства» у главпочтамта от челябинского проектного театра «К.О.Т». Там же местный театр «Аккорд» представит постановку «Перышко ангела» в 16:00, а после них выступит московский театр клоунады «Микос» со спектаклем «Богатыри» в 17:30. Посещение всех спектаклей свободное. Более подробная программа фестиваля находится в открытом доступе.

Концерты

В зале камерной и органной музыки «Родина» 5 августа пройдет концерт «Саксофон и Рояль». На нем выступит саксофонист Владимир Пецкус и пианистка Александра Лягина. Московские артисты совместно исполнят композиции Георга Филиппа Телемана, Ференца Листа, Йоганна Брамса, Жака Ибера и многих других. Стоимость билета от 700 до 1,2 тыс. руб. 6+

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В зале камерной и органной музыки «Родина» 7 августа организуют концерт «Музыка хорошего настроения». Челябинцы смогут услышать живое исполнение известных песен советских композиторов, звучавших в кинофильмах «Светлый путь», «Кубанские казаки», «Девчата», «Ох уж эта Настя», «Новые приключения неуловимых» и многих других. Кроме того, на концерте прозвучат русские народные песни. Стоимость билета от 500 до 1 тыс. руб. 6+

Спектакли

В mini театре 3 августа пройдет спектакль «Лолита». Авторы постановки предлагают зрителям вместе пройти путь главных героев из одноименного произведения Владимира Набокова и оценить новую интерпретацию скандального романа. Стоимость билета 800-900 руб. 16+

В «Театральном пространстве свободы» 5 и 6 августа представят спектакль «Правила». Две семейные пары собрались в квартире для празднования дня рождения одного из супругов. Вечер омрачается выяснением отношений, которое превращается в настоящую игру, где каждый из героев играют по своим правилам. Стоимость билета 600 руб. 16+

Выставки

В Доме общественного собрания открылась выставка «Мореплаватели и первопроходцы» с работами художника Александра Разбойникова. Она посвящена эпохе великих географических открытий, начиная с первых кругосветных путешествий Фернана Магеллана и Кристофера Колумба и заканчивая плаваньями Ивана Крузенштерна, а также арктическими исследованиями Федора Литке. Гости выставки увидят 30 акварельных работ, вдохновленных дневниками, записями, судовыми журналами капитаном кораблей и естествоиспытателей, сделанных в ходе экспедиций XV-XX веков. Александр Разбойников также является художником-энтомологом, поэтому его картины не обходятся без изображений бабочек. Выставка проработает до 28 сентября. 0+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Государственного исторического музея Южного Урала Фото: Пресс-служба Государственного исторического музея Южного Урала

В Челябинском центре искусств до 31 августа работает выставка «Взгляд на мир». На ней представлены работы двух местных художников — Дианы Чечушковой и Ильгама Магафурова. Диана Чечушкина продемонстрирует серию портретов, объединенных общей темой сокровенности человеческих эмоций, а Ильгам Магафуров — сюрреалистичные картины, изображающих его собственную вселенную «Сюррград». Вход на выставку свободный.

В музее изобразительных искусств с 8 августа открывается фотовыставка «Медный характер». На ней можно будет увидеть снимки одно дня из жизни металлургов и горняков Челябинской области. Экспозиция демонстрирует, каким тяжелым трудом изготавливается медь и медная продукция. Выставка проработает до 24 августа. Вход свободный.

Кино

В челябинских кинотеатрах с 7 августа выйдет в прокат фильм «Атель-матель». Обнальщик из Москвы Саша Родионов оказывается в долгу у опасного авторитета по кличке Пчеловод. Чтобы избежать суровой расправы, он вместе со своей семьей уезжает в Дагестан. Однако жена и дети Саши уверены, что это обычный отпуск. Семья заселяется в сарай в горном ауле, который они решают превратить в прибыльный и модный эко-отель. Бизнес становится настолько популярным, что Пчеловод выходит на след Саши Родионова. Главные роли сыграли Ян Цапник, Анастасия Панина, Вера Островская, Кирилл Митрофанов. 16+

В кинотеатрах Челябинска с 7 августа также появится фильм-мюзикл «Джульетта и Ромео». На экранах развернется известный сюжет о двух влюбленных из враждующих семейств Монтекки и Капулетти. Главные роли сыграли Клара Ругор и Джэми Уорд. 16+

В киноклубе имени Леонида Оболенского 8 августа пройдет первая лекция филолога Александра Полушкина о вечных образах Уильяма Шекспира в мультипликации. Он разберет работы таких режиссеров, как Дэйв Эдвардс, Наталья Орлова, Николай Серебряков и других. Основой для разбора станут пьесы Шекспира «Укрощение строптивой», «Отелло» и «Сон в летнюю ночь». Вход свободный.

Ольга Воробьева