Как Минздрав предлагает общаться с женщинами, делающими репродуктивный выбор
Варианты фраз при различных мотивах прерывания беременности:
• молодой возраст для рождения детей, желание пожить для себя, неготовность к материнству
Примерная фраза при первом общении с пациенткой: «Беременность — это важнейший и естественный этап в жизни каждой женщины. Иногда она случается неожиданно, застает врасплох, заставляя менять свои планы. Но взамен ребенок дает дополнительный ресурс сил, веру в себя.
С позиции здоровья матери и ребенка молодость — объективно наиболее благоприятный возраст для рождения детей.
Молодой возраст — ваше большое преимущество. Молодые мамы легче и быстрее восстанавливаются после родов и возвращаются к решению своих других задач.
Дети, рожденные молодыми родителями, близки с ними, ведь они практически из одного поколения. Среди успешных людей есть немало молодых родителей, гармонично распределяющих ресурсы времени и родительской заботы».
• наличие заболеваний, страх рождения больного ребенка
Примерная фраза при первом общении с пациенткой: «Вы можете уже сейчас встать на учет по беременности в женскую консультацию, и с раннего срока за состоянием вашего здоровья и здоровья вашего ребенка будет осуществляться профессиональное медицинское наблюдение и сопровождение. Вам своевременно и на любом этапе окажут медицинскую помощь. Вы имеете право на выбор врача, женской консультации и роддома. Современный уровень медицины позволяет выявлять патологические состояния ребенка на ранних сроках беременности и проводить лечение многих заболеваний, выявленных внутриутробно».
• плохие взаимоотношения с отцом ребенка
Примерная фраза при первом общении с пациенткой: «Нужна ли вам помощь в том, чтобы сообщить эту новость отцу вашего ребенка? Для мужчины новость о беременности тоже может стать неожиданностью. Ему нужно время, чтобы привыкнуть к мысли о том, что у него будет ребенок. Эта беременность уже наступила. Важно понимать, что отказ от рождения ребенка может иметь тяжелые и разрушительные психологические последствия для вас и ваших отношений.Если вы хотите сохранить жизнь вашего ребенка, стать мамой и обрести семейное счастье, никто не вправе этому помешать.Если вам нужна помощь/поддержка для взаимодействия с близкими людьми, то обратитесь на горячую линию x-xxx-xxx-xx-xx. Наши специалисты помогут вам выстроить индивидуальный маршрут помощи в сложившейся жизненной ситуации».
• приоритет образования и карьеры
Примерная фраза при первом общении с пациенткой: «Карьеру можно успеть сделать в любом возрасте, а вот ребенка родить потом может быть уже поздно. Беременность — это важнейший и естественный этап в развитии и жизни каждой женщины. Можно все делать параллельно: посмотрите, как много сильных и успешных женщин, которые родили ребенка рано, и это не помешало их карьере».
Фразы для всех вне зависимости от мотива прерывания беременности:
- Каждое прерывание беременности — это вред для здоровья и риск развития осложнений. Аборт является частой причиной бесплодия и невынашивания беременности в дальнейшем;
- Откладывая рождение ребенка сегодня, вы можете столкнуться с трудностями его зачатия в будущем, так как с возрастом репродуктивный потенциал неминуемо снижается, беременность протекает тяжелее, появляется риск осложнений как со стороны матери, так и со стороны ребенка;
- Распространенность бесплодия продолжает расти. Порой даже ЭКО не помогает женщинам в старшем репродуктивном возрасте стать мамой;
- С возрастом повышается риск рождения ребенка с патологией.
Фразы в конце консультации, если женщина решила оставить ребенка:
- Вы приняли правильное решение.
Фразы в конце консультации, если женщина пока не изменила свое решение:
- Подумайте, не спешите. Я вас направлю на консультацию к психологу, поговорите с ним обо всем, что вас беспокоит, а после жду вас снова.
Варианты недопустимого диалога с беременной женщиной (стоп-слова):
- Будете сохранять или прерывать беременность?
- Будете рожать или нет?
Следует избегать таких фраз:
- Вы поступаете неправильно;
- Вы совершаете плохой поступок;
- В вашем возрасте уже пора внуков воспитывать, а не детей рожать.
Источник: письмо Минздрава от 1 июля 2025 года №15-4/И/2-12980.