Как Минздрав предлагает общаться с женщинами, делающими репродуктивный выбор

Примерная фраза при первом общении с пациенткой: «Беременность — это важнейший и естественный этап в жизни каждой женщины. Иногда она случается неожиданно, застает врасплох, заставляя менять свои планы. Но взамен ребенок дает дополнительный ресурс сил, веру в себя.

С позиции здоровья матери и ребенка молодость — объективно наиболее благоприятный возраст для рождения детей.

Молодой возраст — ваше большое преимущество. Молодые мамы легче и быстрее восстанавливаются после родов и возвращаются к решению своих других задач.

Дети, рожденные молодыми родителями, близки с ними, ведь они практически из одного поколения. Среди успешных людей есть немало молодых родителей, гармонично распределяющих ресурсы времени и родительской заботы».