Аптеки «Столички» возобновили работу 1 тыс. магазинов после хакерской атаки

После хакерской атаки сеть аптек «Столички» возобновила работу 1 тыс. точек. Сеть принадлежит холдингу «Неофарм» и насчитывает 1,5 тыс. аптек.

«Работают сервисы бронирования на сайте и в мобильном приложении»,— сообщила компания «РИА Новости». В компании уточнили, что во время технического сбоя данные покупателей сохранились и утечки не произошло. В ближайшее время компания устранит оставшиеся недочеты.

29 июля в сети аптек «Столички» произошел сбой из-за кибератаки. В результате некоторые точки в Петербурге и Москве оказались закрыты по техническим причинам. Как писал «Ъ», случай с атакой на аптеки вызвал недоумение в даркнете. В хакерском сообществе сочли цель неэтичной.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Хакеры продемонстрировали неэтичность».