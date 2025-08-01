ВТБ скорректировал прогнозы

ВТБ ожидает прибыль в 500 млрд руб. по итогам года. Такой прогноз озвучил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов при представлении финансовых результатов группы за шесть месяцев 2025 года. За это время банк получил почти 280,5 млрд руб. чистой прибыли, что на 1% с небольшим больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе благодаря чистому комиссионному доходу, который увеличился практически на треть, превысив 145,5 млрд руб. Совокупный кредитный портфель при этом приблизился к 24 трлн руб. Подробности — у Александр Рассохина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Что касается прогнозов до конца года, то он улучшен по многим ключевым показателям, в том числе благодаря решению Центробанка смягчить денежно-кредитную политику, заявил Дмитрий Пьянов. Например, ожидания по чистой прибыли выросли на 16%. «Если раньше мы планировали, что на весь год сохранится 21-процетная ставка, сейчас мы отразили все известные понижения. Предполагаем еще несколько уменьшений. Закладываем в прогноз от 31 июля среднюю ключевую ставку на уровне 19,1%. По сути, мы замедлили свои амбиции по динамике кредитного портфеля. Мы будем расти меньше в кредитах юридических лиц, а вот по кредитам физических лиц ускорим дальнейшее выгашивание кредитного портфеля. Чем медленнее мы растем по кредитному портфелю в период увеличения требований по капиталу, тем равномернее, сбалансированнее и гармоничнее развивается наш организм. Следующий момент: мы чистую прибыль, как и ожидалось, увеличиваем примерно до 500 млрд руб., рентабельность капитала вслед за прибылью составит примерно 17%»,— пояснил Пьянов.

При этом за минувшие полгода ВТБ уже укрепил капитальную базу благодаря двум субордам из Фонда национального благосостояния и ежемесячному аудиту прибыли. Поэтому, как ожидают в компании, достаточность капитала в любом случае будет выше показателей на начало года, даже после выплаты дивидендов, а это половина от чистой прибыли группы за прошлый год, то есть 276 млрд руб. И именно начисление дивидендов в условиях нового регулирования банковского сектора — это главный вызов для ВТБ в 2025 году, заявил Дмитрийя Пьянов:

«По сути, аристотелевская драма группы ВТБ текущего года — это способность выплатить такие большие дивиденды, не нарушив достаточность капитала, не триггернув списания субордов. У нас эта выплата дивидендов разбивается на два транша. Первый уже осуществлен. Держатели наших акций, которые скрыты за брокерами, за номинальными держателями, уже чуть более 50 млрд руб. получили на настоящий момент. 220 млрд руб. с лишним будет выплачено в середине августа в основном государственным держателям, Росимуществу, и прямым держателям, без номинальных держателей и брокеров».

Другим важным решением в 2025 году для ВТБ стало проведение допэмиссии. Компания рассчитывает привлечь порядка 90 млрд руб. за счет дополнительного выпуска 1,26 млрд акций. Размещение пройдет по открытой подписке. Однако сколько будет стоить одна акция в рамках допэмиссии, станет известно позже. При этом после публикации отчетности за полугодие стоимость бумаг ВТБ в моменте превысила 81 руб. На пике рост котировок достигал 4% к закрытию предыдущей сессии.

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