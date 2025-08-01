Соглашения со следствием

Нижегородское управление Следственного комитета России (СКР) должно проверить законность действий областных чиновников при заключении крупных концессионных соглашений с организациями, учрежденными правительством региона и подконтрольными ему. Соответствующее поручение было направлено в управление вышестоящим руководством. Автор обращения в СКР, эксперт по закупкам Александр Кулаков полагает, что подобная схема лишает регион инвестиций, а власти предоставляют контролируемым концессионерам скрытые преференции. Однако областное управление ФАС недавно признало законным механизм, который используют при заключении концессий нижегородские власти. Нарушений принципов конкуренции антимонопольный орган не нашел. Жалобу на решение регулятора господин Кулаков также направил в правоохранительные органы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) поручил нижегородскому управлению проверить жалобу эксперта по закупкам Александра Кулакова на незаконный, по его мнению, механизм заключения крупных концессионных соглашений с юридическими лицами, учрежденными правительством Нижегородской области или подконтрольными ему организациями. В ответном письме СКР (есть у «Ъ-Приволжье») говорится, что по обращению господина Кулакова о «противоправных действиях должностных лиц и растрате бюджетных средств» будет проведена «всесторонняя и объективная» проверка.

В действиях правительства жалобщик усмотрел нарушения норм закона о конкуренции: соглашения заключаются по концессионным предложениям без торгов с созданными под них структурами, которые зачастую не имеют даже собственного капитала, а, значит, не приносят региону инвестиции, полагает автор многочисленных жалоб в правоохранительные и надзорные органы. Кроме того, концессионерам через учредителей предоставляют бюджетные субсидии, которые Александр Кулаков назвал «скрытой преференцией», а сама схема создает для управляемых правительством структур доминирующее положение на рынке услуг.

Как писал «Ъ-Приволжье», по этой схеме в Нижегородской области реализуются крупнейшие концессии на строительство школ, спортивных и инфраструктурных объектов, а также масштабной реконструкции трамвайной сети. Их общая стоимость оценивается в сотни миллиардов рублей: только соглашение с ООО «Экологические проекты», учрежденным государственной Корпорацией развития Нижегородской области и ООО «Технопарк Н2О», предполагает расходы в размере 51,3 млрд руб. из областного бюджета, кредитов ВЭБ.РФ и Фонда национального благосостояния и акционерного займа, а выручка концессионера планируется в объеме 126,6 млрд руб. Поскольку преференции создают преимущество проправительственным структурам, потенциальные инвесторы не могут тягаться с ними на торгах, отмечается в жалобах. При этом после подписания соглашений их условия якобы меняли в пользу победителей, снижая требования и продлевая сроки работ, утверждал заявитель. Автор жалобы настаивал, что некоторые организации фактически были фирмами-однодневками без единого работника и подтвержденного финансирования в размере 5% от необходимого для концессии объема инвестиций.

В то же время комиссия нижегородского УФАС признала законной концессию на модернизацию трамвайного хозяйства в Нижнем Новгороде, которая действует 25 лет и предполагает реконструкцию 149,3 км путей, трех депо, 15 подстанций и покупку 170 новых вагонов. В антимонопольном ведомстве отметили, что соглашение было подписано без конкурентных торгов из-за отсутствия заявок от других потенциальных участников. ООО «Экологические проекты» в ФАС сочли самостоятельным юрлицом, отвечающим требованиям Гражданского кодекса и закона «О концессионных соглашениях». В жалобе Александру Кулакову было отказано, однако с этим решением нижегородского управления ФАС он обратился в ФСБ, ФАСРФ, СКР и Генпрокуратуру, настаивая, что «нижегородское ноу-хау» влечет бюджетные сверхрасходы и вероятные хищения. Пока на жалобу от 7 июля отреагировал лишь СКР.

Добавим, нарушений в действиях правительства не усмотрели и опрошенные «Ъ» юристы. Они отметили, что доказательств нарушений закона в части требований к концессионеру в жалобах нет, закон «О концессионных соглашениях» не ограничивает круг претендентов, даже аффилированных с правительством, и ущерб заявителю не нанесен, как и остальным участникам рынка, чьи интересы задеты не были — кроме проправительственных организаций концессионные соглашения оказались никому не интересны.

Владимир Зубарев