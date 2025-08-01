На озере Калды в Челябинской области утонул четырехлетний мальчик

В Кунашакском округе Челябинской области четырехлетний мальчик утонул во время купания в озере Калды. Региональное управление Следственного комитета РФ по этому факту возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает пресс-служба ведомства.

Нечастный случай произошел на базе отдыха «Калды.ru». Ребенка обнаружил очевидец в пяти метрах от берега. По данным СК и МЧС, мальчик отдыхал на пляже вместе с дедушкой и младшими братьями. Оставшись без присмотра, он ушел плавать в необорудованном для купания месте.

На месте с родственниками ребенка работают психологи МЧС.