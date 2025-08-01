В массовой аварии в Челябинске пострадала пассажирка автобуса

В Челябинске в ДТП с тремя легковыми автомобиля и автобусом пострадала пассажирка общественного транспорта, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

По предварительным данным, утром 1 августа около дома №12 по улице Молдавская столкнулись автомобили Lexus под управлением 34-летнего водителя и Lada Kalina под управлением 24-летнего горожанина. После этого отечественная машина врезалась в ВАЗ 2115, за рулем которого находился 42-летний водитель, а иномарка — в автобус Volgabus, им управлял 54-летний местный житель. В результате аварии травмы получила 37-летняя пассажирка общественного транспорта. На место прибыл экипаж дорожно-патрульной службы, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают точные обстоятельства и причины случившегося.

Виталина Ярховска