Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, как сборная России смогла обыграть канадцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Финал молодежного чемпионата мира по хоккею в 2011 году, где сошлись сборные России и Канады, получился одним из самых драматичных. Тогда юные канадцы побеждали всех подряд, лишь изредка уступая сверстникам из США. Российский молодежный хоккей на их фоне смотрелся не так эффектно. Поэтому, когда в финале турнира канадцы начали забрасывать россиянам одну шайбу за другой, казалось, что с победителем все ясно — 3:0 после двух периодов. Если судить по телевизионным рейтингам, то многие в нашей стране тогда выключили телевизоры, чтобы не видеть этого унижения.

Главный тренер нашей молодежки Валерий Брагин во втором перерыве держался спокойно и уверенно. Он сказал ребятам: «Если забьете, они занервничают, а вас прорвет». Эта уверенность наставника передалась команде. На третий период канадцы выходили с четким пониманием, что дело сделано: они ведут три шайбы, переполненные трибуны за них, до заветного трофея всего 20 мин игрового времени. И тут произошло невероятное — россияне забрасывают две шайбы с разницей в 13 секунд. А затем Владимир Тарасенко сравнивает счет — 3:3. Трибуны притихли: канадская молодежь не понимает, что происходит, а россияне продолжают гнуть свою линию. За четыре минуты до сирены на глазах у изумленной публики Артемий Панарин забрасывает четвертую шайбу, а за 76 секунд до конца счет становится 5:3 в пользу России.

Русские парни отметили победу с размахом. Празднование на льду переросло в праздник, после которого нашу команду сняли с самолета. В России даже грянул скандал с обвинениями в адрес ребят, но сейчас об этом мало кто помнит. А вот победа над Канадой останется в истории. Это было настолько эпично, что даже комментатор телеканала ТSN Пьер Макгуайр, мягко говоря, не питавший любви к русской сборной, назвал случившееся величайшим камбэком молодежного и мирового хоккея.

Владимир Осипов