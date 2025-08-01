Армия России за неделю заняла семь населенных пунктов в зоне СВО

Министерство обороны России сообщило об освобождении семи населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Днепропетровской областях за неделю.

Группировка «Восток» взяла под контроль три населенных пункта: Зеленый Гай в ДНР, Малиевку в Днепропетровской области и Темировку в Запорожской.

Бойцы группировки «Центр» продолжили наступление, освободив Бойковку, Бельгийку и Новоукраинку в ДНР. Южная группировка войск освободила Часов Яр в ДНР.