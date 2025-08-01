В Чувашии выявили сбыт незаконных сигарет на 7 млн рублей

В Чувашии сотрудники УФСБ России по Чувашии пресекли канал сбыта табачного контрафакта. Была изъята продукция на 7 млн руб. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по республике.

По версии ведомства, фигурант организовал межрегиональный канал поставки табачной продукции в особо крупном размере. Товар закупался через интернет в разных регионах, чтобы продать его в Чувашии. Из магазина, гаражного бокса и автомобиля подозреваемого были изъяты более 57 тыс. пачек контрафактных сигарет различных марок на сумму 7 млн руб.

Шумерлинский районный суд Чувашии назначил фигуранту наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Диана Соловьёва