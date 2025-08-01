Зарубежные СМИ: Какой будет мировая торговля из-за тарифов Трампа?

Новые американские пошлины для торговых партнёров вступят в силу после полуночи 7 августа. Дональд Трамп подписал указ о введении тарифов почти для 70 стран. Недельная отсрочка дается чтобы таможенная и пограничная службы США успели внести необходимые изменения, поясняет Bloomberg. Минимальный тариф для входа на рынок США составит 10%. В частности, такой порог установлен для Бразилии, Великобритании и Фолклендских островов, а самый высокий — 41% — утвержден для Сирии. На введение новой тарифной сетки уже отреагировали рынки: доллар укрепился, нефть подорожала, азиатские фондовые площадки закрылись снижением. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Hong-Ji / File Photo / Reuters Фото: Kim Hong-Ji / File Photo / Reuters

Полный список стран и размер торговых тарифов для них опубликован на сайте Белого дома. России в нем нет. Как объяснял ранее министр финансов Скотт Бессент, Соединенные Штаты не торгуют с Москвой. Остальных фигурантов тарифного перечня условно можно разделить на три группы.

Базовый тариф для большинства государств останется на том же уровне, который был введен 2 апреля, — 10%. Эта ставка будет применяться только к странам, в которые США экспортируют больше, чем импортируют, уточняет CNN. Пошлина в 15% коснется государств, с которыми у Штатов есть небольшой торговый дефицит. Таковых около 40. А повышенный тариф вводится для тех партнеров, которые не заключили торговое соглашение с Вашингтоном, либо с которыми сложился существенный торговый дефицит.

Bloomberg пишет, что в ближайшие недели Трамп объявит о введении отдельных пошлин на импорт фармацевтических препаратов, полупроводников, важнейших минералов и других ключевых промышленных товаров. Первая реакция на передел мировой экономики была от азиатских рынков. Акции компаний из Южной Кореи и Тайваня потеряли 0,5%, примерно на столько же опустились европейские акции. Лидерами падения на валютных рынках стали тайваньский доллар и корейская вона. Канадский доллар сохранил стабильность, несмотря на повышение тарифов, вместо ожидаемых 25% до 35%.

Южная Корея смогла договориться с Трампом на ставку в 15% процентов вместо 25%. Такой же тариф будет действовать и для автомобилей, хотя раньше южнокорейские автопроизводители пользовались практически нулевой пошлиной, напоминает издание «Рёнхап». Тем не менее в стране это оценивают как позитивный шаг, который обеспечит понятную бизнес-стратегию для местных компаний. Так, Hyundai Motor объявила, что намерена инвестировать в США $21 млрд, будут расширяться производственные мощности группы в Джорджии, Алабаме и Луизиане.

Эксперты Reuters говорят о начале нового глобального торгового режима. Он вносит ясность по форме, но не по функциям: есть список стран и их тарифов, но логика, лежащая в основе этих цифр, далека от прозрачности. Здесь нет настоящих победителей. Администрация Трампа может заявлять о своей победе в политическом плане, отмечает агентство, но экономические последствия неизбежно проявятся в виде роста цен, нарушения цепочек поставок и замедления роста.

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