Во Владимирской области разрешили усыплять бездомных животных

Заксобрание Владимирской области приняло закон, позволяющий усыплять бездомных животных, если они проявляют «немотивированную агрессивность».

Согласно документу, «немотивированная агрессивность» — это агрессия, направленная на человека или другого животного и представляющая опасность для здоровья и жизни.

На сайте заксобрания говорится, что поправки приняты с целью помочь животным, «находящимся в опасном для их жизни состоянии», а также «предотвратить вред здоровью граждан».

Регионы могут своими законами устанавливать порядок обращения с безнадзорными животными: это право закреплено в ФЗ №498 «Об ответственном обращении с животными» 2018 года. Согласно его первоначальной редакции, субъекты федерации должны были отлавливать, размещать в приютах, стерилизовать, вакцинировать и возвращать «неагрессивных» котов, собак и других животных в их места обитания. Но в июле 2023 года Госдума приняла поправки, в соответствии с которыми регионы смогли устанавливать самостоятельные меры контроля бездомных особей.

Воспользовавшись этих правом, ряд субъектов решили усыплять бездомных животных, закрепив это региональными законами, которые, впрочем, впоследствии были отменены судами после жалоб зоозащитников. После этого Конституционный суд постановил, что усыпление бездомных животных возможно только в четырех случаях: при нападениях на человека и «немотивированной агрессивности»; при угрозах распространения опасных болезней; при «экстраординарной ситуации», когда «любые другие мероприятия» (помимо умерщвления) не способны решить проблему.

Полина Мотызлевская