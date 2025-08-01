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Нижегородца осудят за ДТП с четырьмя погибшими

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Княгинино, которому инкриминировали нарушение правил дорожного движения, повлекшего смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщили в ведомстве.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В июле 2024 года обвиняемый за рулем автомобиля «Mazda выехал на встречную полосу на дороге Работки-Порецкое и столкнулся с другими автомобилями. В результате ДТП погибли пассажир иномарки, а также водитель и два пассажиры встречной машины.

Уголовное дело рассмотрит Княгининский межрайонный суд.

Владимир Зубарев