В Ярославской области снизилось количество фальшивых денег

В Ярославской области в первом полугодии 2025 года эксперты банковской системы выявили 22 поддельные российские банкноты, что на три меньше, чем в первом полугодии 2024 года. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным пресс-службы, чаще всего подделывают купюры номиналом 5 тыс. руб. Таких в регионе за полгода было выявлено 12. Также было выявлено восемь фальшивых банкнот номиналом 1 тыс. руб. и две — номиналом 2 тыс. руб. Также специалисты обнаружили 50 фальшивых банкнот номиналом 100 долларов США и одну подделку номиналом 20 евро.

Алла Чижова