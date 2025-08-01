УФАС выявило незаконный сбор при продаже билетов на пригородные и междугородные автобусы

Пермское УФАС потребовало прекратить взимание сервисного сбора при продаже билетов на пригородные и междугородные автобусы. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

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Ранее в УФАС поступили жалобы граждан на взимание сервисного сбора при продаже билетов на пригородные и междугородные автобусы на сайте avperm.ru. Выяснилось, что перевозчики продают билеты через агентскую сеть, в том числе ООО «АВ-Комфорт», которое ввело на сайте avperm.ru сервисный сбор для пассажиров в размере 7% от стоимости билета, пояснив, что это связано с затратами на бухгалтерские услуги.

Однако согласно законодательству, стоимость оплаты проезда пассажиров в общественном транспорте основана на тарифе, включающем все расходы перевозчика, в том числе связанные с продажей билетов. Следовательно, взимание с пассажиров дополнительных сборов за продажу билетов приводит к повторному учету уже включенных в цену расходов и является незаконным.

Более того, ООО «АВ-Комфорт» занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по продаже билетов на автобусы пригородного и междугородного сообщения.

Пермское УФАС пришло к выводу, что ООО «АВ-Комфорт» злоупотребило своим доминирующим положением на рынке, навязав пассажирам невыгодные условия покупки билетов и тем самым ущемив интересы потребителей. Обществу выдано предупреждение о необходимости прекратить взимание с пассажиров сервисного сбора в любом размере при продаже билетов на сайте avperm.ru. Отчитаться об исполнении предупреждения компания обязана до 5 августа 2025 года.

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