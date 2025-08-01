Жители Татарстана подали 370 тысяч заявлений на самозапрет на кредиты
По данным Объединенного Кредитного Бюро, жители Татарстана за пять месяцев подали 370 тыс. заявлений на установку самозапрета на кредиты. При этом 21 тыс. заявлений поступило на снятие ограничений — это около 5,7% от общего числа.
Всего в стране 12,49 млн человек заблокировали себе возможность брать займы. Лидером по числу обращений стала Москва — 1,3 млн.
Самозапрет можно установить на все кредиты сразу или только на определенные — например, на займы в банках, микрофинансовых организациях или онлайн.