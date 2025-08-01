Нижегородку приговорили к семи годам колонии за убийство мужа

Жительницу Нижнего Новгорода признали виновной в убийстве мужа. Ей назначили семь лет колонии общего режима, сообщили в Автозаводском райсуде 1 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Суд установил, что вечером 29 сентября 2024 года между семейной парой, проживающей в квартире на улице Ватутина, произошел бытовой конфликт. Во время ссоры фигурантка взяла кухонный нож и ударила им супруга в спину. От полученной травмы потерпевший умер на месте.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Галина Шамберина