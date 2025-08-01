Международный пассажиропоток аэропорта Челябинска вырос почти на 11,5%

С начала года аэропорт Челябинска имени И.В. Курчатова перевез более 1,24 млн пассажиров. Это на 1,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На международных направлениях пассажиропоток за год вырос на 11,5%, сообщает авиапредприятие в своем официальном telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

На внутренних линиях аэропорт Челябинске перевез на 1% больше пассажиров, чем годом ранее.

В этом году по международным направлениям из Челябинска летают прямые самолеты в Баку, Ереван, Душанбе, Ош, Минск, Анталью, Хургаду и Шарм эш-Шейх.

На внутренних линиях действуют рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Самару, Махачкалу, Минеральные воды, Норильск, Новосибирск, Сургут, Красноярск, Калининград и Нижний Новгород.