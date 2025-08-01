В Волгограде взыскали компенсацию морального вреда за производственную травму

Кировский районный суд Волгограда по иску прокуратуры взыскал в пользу работника компенсацию морального вреда за травму на производстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Кировского района Волгограда выяснила, что в феврале этого года местный житель по вине работодателя получил травму в виде размозжения левой кисти. Ее оценили как вред здоровью средней тяжести. Волгоградец работал в строительной фирме на должности бетонщика-формовщика.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура района попросила суд взыскать с юрлица компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего. Суд удовлетворил требование и обязал работодателя выплатить работнику 150 тыс. руб. Надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов