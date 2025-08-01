Реконструкцию Дома правительства в Чувашии завершат на 2 года позже планируемого

Власти Чувашии перенесли сроки реконструкции здания Дома правительства республики с 2024 на 2026 год. Как сообщил ТАСС вице-премьер региона Максим Иванов, контракт с подрядчиком расторгнут и теперь объект требует дополнительного обследования и доработки проекта.

Здание, построенное в 1940 году, является объектом культурного наследия федерального значения. Оно не использовалось с 2011 года, а его масштабная реконструкция началась в 2022-м. На работы уже направлено более 1 млрд руб.

Как пояснили в Минстрое Чувашии, сложности возникли из-за аварийного состояния фундамента и разрушения некоторых конструкций из-за отсутствия отопления. Кроме того, потребовались дополнительные расходы на восстановление исторического облика здания.

Динара Шакирова