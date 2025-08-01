В Пермской сети магазинов «Маяк» продавали фальсифицированное сливочное масло

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю привлекло к административной ответственности и оштрафовало ООО «Восторг 52» (сеть магазинов «Маяк) за продажу фальсифицированного сливочного масла. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В апреле 2025 года управление Россельхознадзора проверило пять розничных магазинов торговой сети «Маяк», осуществляющих деятельность на территории Пермского края. В двух магазинах было отобрано семь проб пищевой продукции для проверки ее качества и безопасности. По результатам исследований, проведенных в лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ», ФГБУ «ВГНКИ», обнаружены несоответствия в двух пробах: выявлена фальсификация сливочного масла производства ООО «Касленд» (Московская область) и ООО «Удмуртское молоко» (Удмуртская Республика).

ООО «Восторг 52» после получения письма о выявлении фальсификата в сливочном масле в течение десяти дней не разработало программу мероприятий по предотвращению причинения вреда, связанного с обращением продукции, а также не согласовало ее с управлением Россельхознадзора. Все это послужило основанием для привлечения к административной ответственности.