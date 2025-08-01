Пятнадцать округов Нижегородской области получат дотации за эффективность

Правительство Нижегородской области в конце июля 2025 года утвердило распределение дотаций муниципалитетам за достижение наилучших показателей эффективности по итогам 2024 года. Между 15-ю муниципалитетами распределено 18 млн руб., указано в документе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран город Арзамас

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ город Арзамас

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По итогам прошлого года среди муниципалитетов с населением более 70 тыс. человек первое место занял Арзамас, второе — Павловский округ, третье — Выкса.

С населением от 25 до 70 тыс. человек первые три места заняли Володарский округ, Шахунья и Семеновский округ; с населением от 17 до 25 тыс. человек — Краснобаковский, Пильнинский и Дальнеконстантиновский округа; от 12 до 17 тыс. человек — Тоншаевский, Сеченовский и Вознесенский округа; менее 12 тыс. человек — Княгининский, Большеболдинский и Шарангский округа.

Муниципалитеты, занявшие первое место, получат по 1,8 млн руб., за второе место — 1,08 млн, за третье — 720 тыс. руб.

Галина Шамберина