WP: авиадиспетчера обвинили в причастности к катастрофе в Вашингтоне 29 января

Предварительное расследование авиакатастрофы, произошедшей 29 января в Вашингтоне, указывает на возможную ошибку авиадиспетчера. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

По данным FAA, диспетчер не предупредил экипаж пассажирского самолета Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines о быстром приближении военного вертолета Sikorsky H-60 (Black Hawk) армии США.

Представитель FAA Ник Фуллер сообщил, что диспетчерская служба должна была сообщить пилотам лайнера об использовании вертолетом визуального эшелонирования и о вероятном пересечении траекторий полетов.

Во время слушаний Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB), который занимается расследованием катастрофы, выяснилось, что авиадиспетчер, контролировавший полеты обоих судов, за 10 минут до происшествия общался с 21 воздушным судном.

Диспетчер признался, что примерно за 15 минут до столкновения чувствовал себя перегруженным из-за высокой интенсивности трафика. В тот день в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне фиксировалось 79 взлетов и посадок в час.

Вечером 29 января пассажирский самолет столкнулся с вертолетом над рекой Потомак при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, в вертолете — трое человек. Катастрофа стала крупнейшей в США за последние 15 лет.