Глава Ижевска призвал игнорировать рекламные объявления на уличных столбах

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков призвал горожан выразить протест расклеенным на уличных столбах и заборах рекламным листовкам, не откликаясь на коммерческие предложения компаний. Об этом градоначальник заявил во время прямого эфира на телеканале «Удмуртия» 31 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Чистяков, ВКонтакте Фото: Дмитрий Чистяков, ВКонтакте

«Это серьезный бой (с уличной несанкционированной рекламой.— “Ъ-Удмуртия”). Административная инспекция только в этом году выявила 247 нарушений. <...> Призываю вас всех: увидели эту рекламу — не откликайтесь. Это наш будет протест. А мы продолжим бороться <...> Найдем каждого, будут применены санкции»,— рассказал господин Чистяков.

Мэр отметил, что в каких-то районах становится чище и расклейка прекращается. Он добавил, что планируется увеличение штрафов для юридических лиц.