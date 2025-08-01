Глава Ижевска призвал игнорировать рекламные объявления на уличных столбах
Глава Ижевска Дмитрий Чистяков призвал горожан выразить протест расклеенным на уличных столбах и заборах рекламным листовкам, не откликаясь на коммерческие предложения компаний. Об этом градоначальник заявил во время прямого эфира на телеканале «Удмуртия» 31 июля.
Фото: Дмитрий Чистяков, ВКонтакте
«Это серьезный бой (с уличной несанкционированной рекламой.— “Ъ-Удмуртия”). Административная инспекция только в этом году выявила 247 нарушений. <...> Призываю вас всех: увидели эту рекламу — не откликайтесь. Это наш будет протест. А мы продолжим бороться <...> Найдем каждого, будут применены санкции»,— рассказал господин Чистяков.
Мэр отметил, что в каких-то районах становится чище и расклейка прекращается. Он добавил, что планируется увеличение штрафов для юридических лиц.