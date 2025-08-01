В Воронеже стартовала акция «Урожай новостроек»: ДСК вывел в продажу сразу 7 домов

ДСК сообщил о старте уникальной акции «Урожай новостроек». Впервые в истории компании одновременно запустили в продажу сразу 7 новых домов в разных районах Воронежа.

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В рамках акции покупателям предлагается максимально широкий выбор квартир в современных жилых комплексах:

• ЖК «Ленинградский квартал», поз. 6

• ЖК «Черемушки», 3 квартал, поз. 5

• ЖК «Яблоневые сады», поз. 9 и 10

• ЖК «Ласточкино», 2 квартал, поз. 35 и 1 квартал, поз. 22

• ЖК «Городские истории», поз. 6

Все дома строятся с чистовой отделкой «под ключ» и уже подготовлены к комфортному проживанию будущих собственников. Проекты ДСК традиционно отличаются продуманными планировками, уютными дворами и развитой инфраструктурой: рядом с новостройками расположены детские сады, школы, магазины, парки и зоны отдыха.

– Этот сезон для нас особенный. Мы впервые выводим на рынок такой масштабный «урожай» новостроек, чтобы покупатели смогли подобрать квартиру в том районе, который им ближе всего. Каждый из семи домов – это новый этап развития наших жилых комплексов, – отметил генеральный директор ДСК Андрей Соболев.

ДСК приглашает покупателей ознакомиться с планировками, условиями приобретения и выбрать квартиру для новой жизни уже сейчас.

АО СЗ ДСК. ИНН 3665005205