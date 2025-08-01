Специалисты вышли в сад

Бизнесу не хватает специалистов, работающих на земле. Число вакансий в сельском хозяйстве во втором квартале выросло почти на 60% год к году, посчитали аналитики сервиса «Авито Работа». За кадры сейчас борется не только агропромышленный комплекс, но муниципальные власти, которые активно озеленяют города, и частные клиенты. 60% заказчиков ландшафтного дизайна, как выяснил “Ъ FM”, теперь хотят на участке еще и kitchen garden. Сколько стоит разбить «кухонный сад» «под ключ»? И где искать персонал? Тему продолжит Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Почти 90 тыс. вакансий в сфере сельского хозяйства опубликовано только на сервисе «Авито Работа». Чаще всего бизнес ищет разнорабочих, садоводов и овощеводов. Аналитики связывают это в первую очередь с ростом фермерских хозяйств. Но содержать штат специалистов по земледелию может позволить себе, пожалуй, только крупный АПК. Малый бизнес обходится чаще собственными силами, рассказал руководитель плантации и питомника растений «Модный фермер» Артур Мовсисян: «Вопрос даже не в кадрах. Если ты хочешь нанять классного специалиста, то должен платить и не можешь отправить его с октября в оплачиваемый отпуск.

Агрономов в принципе нет, в том числе их не хватает и большим хозяйствам, а зарплата специалистов может достигать 300 тыс. руб.

Многие сейчас пользуются услугами консультантов, которые могут работать одновременно с пятью-десятью компаниями. Их работа в онлайн-формате может стоит от 150 тыс. руб. до 300 тыс. руб. Перед глазами история, когда управляющий сжег химикатами продукцию на 60 млн руб. На такой инцидент жаловалась коллега. Она его спрашивает: "И что?", а в ответ слышит: "Ну делай со мной что хочешь". Поэтому при всех процессах в малом хозяйстве и даже в среднем присутствует владелец».

Оклады выросли не только у агрономов, но и у специалистов со средним профильным образованием. Средняя зарплата овощеводов — 70 тыс. руб. Примерно столько же у садоводов, и это на 20% выше, чем год назад. Но работать надо весь сезон, 24/7. Летом специалистов активно переманивают муниципальные власти, которые занимаются озеленением парков и улиц, часть людей уходят в частный сектор. Садоводам в Москве предлагают уже от 100 тыс. руб. При этом сами соискатели хотят 150-200 тыс. руб., а семейные пары с проживанием рассчитывают минимум на 300 тыс. руб. И спрос на них в столичном регионе стабильный, заметил ландшафтный дизайнер Илья Васецкий: «Из десяти клиентов, которые заказывают ландшафтный дизайн, примерно шесть человек выбирают проект с огородом, так называемым kitchen garden. Это примерно пять-шесть, максимум десять грядок, которые могут быть засажены одновременно тимьяном, мятой, кустами ягод и плодовыми деревьями.

Это красиво, интересно, это "изюминка" ландшафтного дизайна. Kitchen garden делается в форме треугольников, трапеций, полусфер, кругов, оформляется дорожками из щебня, может, какого-то камня. Проект "под ключ" обойдется примерно в 1 млн руб.».

С такого огорода в свое время начинала и Анита Цой. В интервью “Ъ FM” певица признается: формула «земля плюс растения» помогла ей справиться с эмоциональным выгоранием. Но в итоге, по ее признанию, хобби переросло в семейный бизнес: «Сначала цветочки были, потом кустики сажала, огурцы и помидоры. Настолько это оказалось увлекательным, когда ты можешь их законсервировать. Наступила пандемия COVID-19, и надо было содержать коллектив. Задумалась о том, чтобы вырастить побольше урожая и свою консервацию попробовать продвинуть на рынке. Накатала 6 тыс. баночек, наклейки все наклеила вручную. Успешно их продала на маркетплейсе, потому что тогда все было закрыто. Можно сказать, что мы все равно юный стартап. Ферма разрослась, на ней сегодня выращивается 26 видов овощей, фруктов и ягод. Когда было хобби, помимо меня, работали еще два человека. И даже вот на заводике сейчас все у нас семейные. Всего пять больших семей трудятся, 34 человека».

Пожалуй, самым известным огородником, чье хобби переросло в серьезный бизнес, остается король Карл III. Он 40 лет посвятил фермерству. Его хозяйство в поместье Хайгроув в 2021-м, как писали СМИ, принесло королевской казне более 3,5 млн фунтов стерлингов. Загородный дауншифтинг активно пропагандирует и Дэвид Бекхем. На своей ферме в Оксфордшире он выращивает ягоды, зелень, цветы. Легендарный футболист признается, что раньше увлекался мотоциклами, теперь — капустой и пчелами. Его последнее видео в соцсетях со сбором урожая моркови посмотрели 17,5 млн человек. Так что на земледелии еще можно нарастить базу подписчиков.

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Аэлита Курмукова