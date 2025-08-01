Том Холланд представляет Prada

Актер Том Холланд становится лицом нового мужского аромата Prada Paradigme, мировые продажи которого стартуют в понедельник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Том Холланд в рекламной кампании Prada

Фото: Courtsey of Prada Beauty Том Холланд в рекламной кампании Prada

Фото: Courtsey of Prada Beauty

В своих интервью он не раз заявлял, что не пользуется слишком большим количеством духов. «Мне нравятся сдержанные вещи»,— сказал он. «Но я думаю, что хороший аромат может изменить ситуацию. Это как: невидимый аксессуар. Его не обязательно сразу заметят, но он добавляет тонкий оттенок уверенности, индивидуальности. Он может улучшить то, как вы преподносите себя миру».

Парфюмерами Prada Paradigme стали Мари Саламань, Бруно Йованович и Николас Бонневиль из компании Firmenich.